- Ti dokazi koji su njega povezivali sa ubistvom i o kojima sam ja govorio osam godina unazad, nisu postojali. Dakle, nikakvi dokazi nisu bili i njega su zaista oslobodili usled nedostatka dokaza. Nije zato što se nešto izdešavalo. Imamo da je godinu dana bio u pritvoru. Inspektori su godinu dana sve pokušavali i ispostavilo se da nije kriv. Neki inspektori koji su ispitivali Marjanovića su preminuli tokom korone. Tako da ljudi koji su dosta poznavali i bili upoznati sa slučajem nisu mogli da priskoče jer nisu bili među živima. Oni koji su ostali dalje, ostalo je to što je napisano i ono što sam ja uvek govorio, treba da se za to sve ima dokaza - rekao je Marković i dodao:

- Veštaci su imali samo bratanice pokojne Jelene Marjanović, koja je do tada, dok nije napunila 18 godina, govorila da je bivši zet kriv. Tu su se veštaci uhvatili da je on to uradio. Na kraju, kada je napunila 18 godina, rekla je bila sam maloletna i moj iskaz tada nije vredeo, on nije kriv, tako da je i to dodatak bilo. Što se tiče samog Marjanovića sada i ovih deset godina, mislim da će Marjanović biti nezadovoljan sa odštetom koju bude država plaćala i tražiće više.