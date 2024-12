"Nema elemenata da je to uradio profesionalni ubica. On bi to uradio, okrenuo se i pobegao"

U decembru prošle godine, Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu Zoranu Marjanoviću kojom je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge na nasipu u naselju Crvenka u Borči, 2. aprila 2016. godine. Kao razlog za ukidanje presude sud je naveo da je prvostepena presuda povredila odredbe Krivičnog zakonika. Slučaj koji sada već predugo traje komentarisali su i gosti emisije "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji, advokat Nemanja Todorović, patolog, dr Radoslav Radosavljević, dečiji psiholog Snežana Anđelić i kriminolog Ratomir Antonović.

Da li je moguće da usled brojnih odlaganja dođe do toga da se ovaj slučaj u jednom momentu vodi kao zastareo, otrkio je Todorović:

- Ovde je zaprećena kazna od 40 godina zatvora, koliko god vremna da prođe, neće doći do zastarenja postupka. To što se odugovlači, ako se odugovlači, ne ide u korist okrivljenog. Nešto u predmetu ne štima jer ne bi imali ovakve odluke trećeg stepena. Ovakvo odlaganje ne koristi okrivljenom jer on ima svaki razlog da ovo suđenje bude što pre gotovo.

Apelacioni sud je u obaranju prvostepene presude naveo da su ta presuda i razlozi nejasni i kontradiktorni. To se naročito odnosi na ključne dokaze u prvostepenoj presudi. O tome da li će se ponovo izvoditi dokazi i da li je potrebna nova rekonstrukcija zločina govorio je Radosavljević:

- Apelacioni sud je dužan da navede pravne razloge, odnosno dokaze koji se izvode na sudu. Ovde je sasvim jasno što se tiče forenzike. Imao sam prilike da razgovaram sa veštakom, pokojnim profesorom Zoranom Stankovićem i video sam o čemu se tu radi. Nesrećna žena je trčala, a nju je ubica dobro poznavao. Nije mogao tako da joj priđe neko ko je nije znao, odnosno mogao je, ali ne na taj način. Nosila je gornji deo trenerke sa kapuljačom na glavi. Ubica je prišao i zadao joj je dva udarca šiljkom u predeo glave i desne ruke. Dobila je ukupno devet stravičnih udarca. Praktično je tada već bila mrtva. Udarci su doveli do teškog razaranja moždanog tkiva. To mu je bilo malo, nastavio je da je tuče, oborio je na zemlju - naveo je, te istakao:

- Toliki broj povreda predstavlja dinamičku silu, a ne statičku. Dovela je do impulsivnih reakcija, to je jedno ubistvo iz strasti. Nema elemenata da je to uradio profesionalni ubica. On bi to uradio, okrenuo se i pobegao.

Kako je moguće da su ključni dokazi kontradiktorni i nejasni i pored svega navedenog? Razlog tome prema Antonovićevom mišljenju je sledeći:

- Moramo razlikovati formalne dokaze i nemamo pravo da osporavamo činjenično stanje. Ovo što je izneo moj sagovornik, apsolutno jeste tačno. Mi smo ovde imali i određenih insinuacija da imenovana nije lišena života na keju, već na nekom drugom mestu, te da je njeno telo potom premešteno na tu lokaciju. To su sve eventualne kontradiktornosti. Nemamo nikakvih dilema da je lišena života na svirep način, možemo slobodno da kažemo da ima elemenata strasnog izvršenja krivičnog dela. Vidi se da je lice na neki sadistički način uživalo u izvršenju. Takođe, nemamo nejasnoća da je ovo izvršilo lice koje je imalo motiv lične prirode, ali imamo dilemu ko bi mogao da bude potencijalni izvršilac.

02:00 MUK U STUDIJU KURIRA - ŠOK PRETPOSTAVKE ADVOKATA O REZULTATU SUĐENJA ZORANU MARJANOVIĆU! Izvor: Kurir televizija

Todorović je izneo pretpostavku koju, kako kaže, iz ličnog iskustva, predviđa kao rezultat ovog slučaja:

- Očekujem da će u drugostepenom sudu biti potvrđena odluka kojim se oglašava krivim i kažnjava, ali da će takvu odluku treći stepen preinačiti u oslobađajuću.

O tome u kakvu osobu izrasta, odnosno može da izraste ćerka ubijene i Zorana Marjanovića govorila je Anđelić:

- Trebaće joj puno podrške, to je bilo dete od pet godina koje je jako vezano za majku. Dete ima milion pitanja na koje niko ne može da joj da odgovor. Dolazi i do brojnih porodičnih svađa i haosa. Kako ona raste, sada već govorimo o tinejdžerki, koja prirodnim razvojem ima milion pitanja, ne možete da je zaštitite od informacija. Odrastati sa tim da je tvoj otac potencijalni ubica tvoje majke, nešto je najstrašnije što jedno dete može da doživi. Taj otac je neko sa kim delite svakodnevni život. Dete ne može da se opusti. Sve dok postoji taj oblak iznad glave, zamislite kako to izgleda da spavate u kući sa nekim ko je potencijalno ubio nekog vama bliskog.

