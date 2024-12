Ćerka ubijene pevačice u trenutku njene smrti imala je pet godina. Sada ima 13 godina i praktično raste uz proces protiv svog oca, a o posledica kakvim to može ostaviti na nju govorila je Anđelić:

- Trebaće joj puno podrške, to je bilo dete od pet godina koje je jako vezano za majku. Dete ima milion pitanja na koje niko ne može da joj da odgovor. Dolazi i do brojnih porodičnih svađa i haosa. Kako ona raste, sada već govorimo o tinejdžerki, koja prirodnim razvojem ima milion pitanja, ne možete da je zaštitite od informacija. Odrastati sa tim da je tvoj otac potencijalni ubica tvoje majke, nešto je najstrašnije što jedno dete može da doživi. Taj otac je neko sa kim delite svakodnevni život. Dete ne može da se opusti. Sve dok postoji taj oblak iznad glave, zamislite kako to izgleda da spavate u kući sa nekim ko je potencijalno ubio nekog vama bliskog.