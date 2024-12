- Doživeo sam psihičko i fizičko maltretiranje u Crnoj Gori, od strane Petra Lazovića, prljavnog policajca, a onda sam i uhapšen. Policajci su me izvukli iz kola na auto-putu i stavili u svoj kazneni automobil. Pozadi je sa mnom bio i Petar Lazović. Počeli su da me udaraju i psuju mi majku srpsu, četničku majku i govorili su "svašta ćemo da ti radimo". Udarali su me, našli su srpsku zastavu, davili su me njom i stavljali mi je u usta. Sramota me šta su sve radili - izjavio je optuženi Radović i pred sudom dodao da je "familija pokojnog amfilohija Radovića".