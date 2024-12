Podsećanja radi, do nesreće je došlo jutros oko 7.30 kada su meštani čuli nešto nalik eksploziji, te su prvenstveno pomislili da je u pitanju bomba.

- Jutros smo oko 7.15 sati krenuli do grada. To se desilo oko 7.30. Nismo bili tada tu, ali smo u povratku videli mnogo policije, a onda i udes. Čuli smo da je poginuo vozač. Rampa je slomljena što znači da ju je zaobišao dok je bila spuštena - kaže jedna meštanka.

Prema rečima meštana, čula se jaka eksplozija koja je odjeknula ovim naseljem, međutim, nikome nije ni palo na pamet da je došlo do ovakve tragedije.

Kako smo ranije pisali, vozač kombija stradao je na licu mesta, dok je njegova četvorogodišnja ćerka prevezena odmah u bolnicu sa teškim povredama glave i slezine. Inače, za Kurir se ranije oglasii Aleksandar Maksić, radnik firme koja se nalazi prekoputa pružnog prelaza kada je opisao trenutak nesreće, s obzirom na to da je on prvi došao do mesta užasa i povređene devojčice.