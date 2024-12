Filip Grujić, koji je optužen da je pripadnik takozvanog "vračarskog klana", na čijem su čelu prema navodima optužnice bili Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer, izašao je danas za sudsku govornicu Specijalnog suda u Beogradu, i zadigao farmerke do kolena da bi pokazao da na nogama ima tetovaže do kolena i da on nije osoba za koju tužilaštvo tvrdi da je preko Skaj aplikacije razmenjivala poruke i fotografije.