Devojčica je na rođenju imala 2.950 grama i veliku životnu sreću da je tog 12. decembra Bojan Zlatković (50) rešio da skokne do obližnje prodavnice po kafu . On je video njenu majku na ulici pored kontejnera, ali ne i da je nešto bacila. Kada mu je jedan čovek koji je sedeo ispred prodavnice rekao da je bacila mače, začuo je nešto nalik na plač bebe.

U Osnovnom sudu u Nišu je potvrđeno da je nepravnosnažnim rešenjem sudije za prethodni postupak M.J. određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je počinila krivično delo iz člana 116 Krivičnog zakonika - ubistvo deteta pri porođaju u pokušaju.

Kontejner u koji je majka bacila bebu nalazi se ispred kuće osumnjičene u doljevačkom selu Malošište. Priča je imala srećan kraj samo zato što je bebu iz kontejnera izvukao komšija iz sela Bojan Zlatković. On je bebu držao u rukama do dolaska ekipe Hitne pomoći iz Doljevca koja ju je transportovala hitno do Dečje interne klinike UKC Niš.