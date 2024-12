Kako smo ranije preneli, otac nestale devojčice ispričao je za medije kako je došlo do nestanka.

- Policija i dalje traži moju ćerku. Džana je viđena poslednji put u ponedeljak kada su dva starija muškarca bila oko nje i njenih drugarica. One su potom ispričale su šta se desilo. One su rekle da su ti muškarci izvadili pištolj i da su one uspele da pobegnu. Zvale su mamu da joj jave. Dok su majka i policija stigli, nje više nije bilo na tom mestu - rekao je nakon nestanka zabrinuti otac i dodao je da policija preko baznih stanica pokušava da locira devojčicin telefon.