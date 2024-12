Nedeljko Todorović, jedan od optuženih pripadnika takozvanog "vračarskog klana", na čijem su čelu, prema optužnici, bili Nikola Vušović , poznatiji kao Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer, rekao je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu gde su prikazane poruke, ali i fotografije sa šifrovane Skaj aplikacije na kojima je navodno on koji pozira ispred ogledala, da ne želi da se izjašnjava povodom toga smatrajući da to nema nikakav kredibilitet i tvrdeći da svaka osoba bez kose podseća jedna na drugu.

Vi konstatujete da sam to ja, a ovo je fotomontaža, ovo je neki falsifikat, kao i sve do sada, nije original. Ja bih da mi se pojasni čime tužilac potvrđuje da je ova fotografija original, osim što se ovde sve vreme konsatuje da smo to mi - govorio je optuženi Nedeljko, pa se osvrnuo i na poruke poslate uz fotografiju sadržine: "Vidi šta piše na kačketu, Srbija i Crna Gora da budu ponovo ono što jesu vazda bili!".