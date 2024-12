- Bilo je veoma teško biti u sudnici. Sedeti, gledati i slušati šta priča ubica. Nijednog trenutka kod njega nisam videla pokajanje, iskrenu empatiju i emociju. Sve to je izostalo. Odbranu je naučio napamet. O motivu i o tome zašto nam je pobio decu nije rekao ni reč. Moramo da živimo s tom misterijom i pitanjem "zašto?" - navela je Olivera.

- Spremio se za školu, poljubio me i zagrlio kao što je uvek i radio. Otišao je u školu, iako smo mu govorili da ne ide i da izostane sa nastave tog dana, jer je trebalo da idemo do moje starije ćerke koja se porodila četri dana pre toga, tačnije 1. maja. Bio je odgovoran, savestan i nije želeo da izostaje, jer su nastavnici zaključivali ocene - priseća se u dahu Olivera i dodaje da je sa suprugom otišla do susednog sela i posetila ćerku i unuče. Potom je Marko došao iz škole, a kasnije je otišao u posetu sa drugom sestrom kod starije sestre i kupio joj poklone.