- Tužioci će u završnoj reči analizirati dokaze izvedene pred sudom i predložiti kazne. Završnu reč imaće priliku pre presude da iznesu i advokati roditelja dečaka ubice, ali i Miljana i Vladimir Kecmanović ukoliko to budu želeli. Pošto se završe završne reči, sudija će zakazati datum i vreme objavljivanja presude - objašnjava sagovornik Kurira.

- I otac i majka su tokom postupka negirali sve navode optužnice, tvrdeći da su oni bili "ugledna i normalna porodica", da su deci pokušavali da usade prave vrednosti, sina vodili na brojne aktivnosti i učili ga da bude "dobar čovek". Međutim, jedan od ključnih dokaza protiv njih je upravo svedočenje sina. On je saslušan prvi put tokom istrage, a potom i na glavnom pretresu, kada je jedini put na kratko i izveden iz klinike u kojoj boravi od 3. maja prošle godine - podseća izvor Kurira.

Presuda Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, prema rečima sagovornika Kurira, mogla bi da bude izrečena do kraja godine, ili eventualno početkom naredne. - Ukoliko se sve bude odvijalo kako je sud zakazao, i danas budu iznete završne reči, presuda bi mogla da javno bude saopštena do kraja godine ili eventualno početkom naredne. Vladimir Kecmanović je u pritvoru od 3. maja prošle godine i vreme provedeno u pritvoru biće mu uračunato u kaznu, ukoliko bude osuđen - kaže naš sagovornik i podseća da za ubistvo dece i radnika obezbeđenja u Ribnikaru niko neće odgovarati, jer je maloletni ubica u verme zločina imao 13 godina i nije krivično odgovoran



Prema nezvaničnim informacijama, pošto je ceo sudski potupak bio zatvoren za javnost, dečak je detaljno govorio o tome da je ga je otac vodio u streljanu i učio da puca "kako bi se zbližili", da ga je jednom nazvao "psihopatom" i da kobnog dana sigurno ne bi pucao da mu nisu bili dostupni pištolji do kojih je lako došao. Govorio je i o tome da ga je "majka stalno pritiskala da u svemu bude najbolji, da se ljutila kada to nije bio i da je možda to bio razlog što je pucao u drugove".