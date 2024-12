- Verovatno je reč o bivšem učeniku škole, jer on ima 19 godina a upao je u prvi razred, a meta napada je navodno bila učiteljica.

Mašović kaže da se ovaj slučaj pripremao dugo, a da okidač može biti i predpraznična depresija gde se on setio nečega što je ta učiteljica uradila:

- Tako može doći do tog psihotičnog napada, ali sreća je što je on imao samo hladno oružje, to bi u našim slučajevima bila mnogo olakšavajuća okolnost. Što se suđenja u Beogradu tiče, znali smo da nećemo biti zadovoljni ishodom ma kakav bio, jer ni jedna kazna ne može nadoknaditi gubitke.