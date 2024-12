- Vozač "audija" je bez ikakvog razloga pokušao da me zaustavi. Stao sam u blizini Gazele, a iz "audija" je izašao meni nepoznati muškarac sa zadnjeg sedišta i sa vozačem "audija" je krenuo ka meni. Devojka iz "audija" je povikala: "Beži jer ćeš nadrljati". Upalio sam kola i počeo da bežim, ali me na raskrnici Omladinskih brigada i Jurija Gagarina sustigla "škoda" i udarila u moj auto. Oni su me stigli i rekli mi: "Daj 5.000 evra ili ćemo te oteti" - opisao je kasnije Terzić detalje drame.