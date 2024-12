Slučaj Žarka Velimirovića (29), nekadašnjeg člana Rvačkog kluba Partizan i bivšeg reprezentativca, koji je uhapšen zbog pljačke menjačnice u Beogradu, podigao je na noge javnost, s obzirom na to da je ovim delom pokazana i tamna strana srpskih sportista koji su sportsku karijeru zamenili zalazeći u svet kriminala !

- Neretko se dešava da bivši sportisti, čak i oni sa uspešnim karijerama, krenu stranputicom i postanu glavni akteri kriminalnih priča. Nema konkretnog objašnjenja zašto je to tako, ali budući da je jedna od odlika sportista da uvek grabe ka vrhu, rani kraj karijere uvuče neke od njih u druge poslove koji ih kasnije uvede duboko u svet kriminala. Ne treba zanemariti i činjenicu da su neki od sportista navikli i na finansijski lagodan život, pa kad ostanu bez novca, a da pritom nemaju nemaju znanja i sposobnosti da sebi obezbede dobro plaćen pošten posao, ulaze u kriminal. Po mom mišljenju, želja za moći i lagodnim životom, koji obezbeđuje novac, teraju sportiste da se u nekom trenutku okrenu ka kriminalu. U principu, to su isti razlozi koji i druge ljude teraju da čine nezakonite stvari, ali kada je reč o sportistima, javnost uvek očekuje da su to mladići i devojke koji se bore fer i sportski, po pravilima, pa je zato kod njih odstupanje od pravila uočljivije nego kod drugih ljudi - kaže izvor Kurira.