- Jugoslav Johanson je bio moj očuh. On je bio jako vredan čovek, u Pančevu smo dok je živeo tamo, držao dve parfimerije, dva butika, taksi i radio stanicu. Čovek nikad nije bio kod kuće, posao mu je bila opsesija i uvek je radio. Otišao je u Švedsku potom, ali ja sam ostao u kontaktu sa Jugoslavom. S druge strane, Jugoslav i Filip su bili u jako lošim odnosima, ali upravo zbog toga je Jugoslav inicirao kupovinu stana, to mi je bar on rekao, u vidu njegovog iskupljenja zbog toga što nije bio pravi otac, želeo je da bude deda i sad već jeste, naravno. Sad je veći deda nego što je ikad bio otac. Njemu je na prvom mestu crkva, pa unuci. Ja sam sa njim i dan danas u kontaktu, bez obzira što se razišao sa mojom majkom - rekao je Filipov brat, koji inače radi kao autot-apetar.

- Marija je bila kupac nekretnine, ona je dolazila da gleda pločice, pa sam najviše sa njom i komunicirao, kao i svaka žena, više je bila zainteresovana za nekretninu, ali poznajem ih oboje. Ugovor je overen u Pančevu, stan je prodat u ratama, stan nije isplaćen odmah u celosti. Oni su čekali neka sredstva, pa su na osnovu toga i meni davali. To je bio naš dogovor, da se napravi neki rok da u određenom periodu, kad budu dobijali sredstva od nekog, prebacuju i meni, a ušli su u stan pre nego što je isplaćen u celosti - rekao je ovaj svedok pred sudom, nakon čega je bio upitan i kakvu je ulogu on imao u izgradnji kuće u Kozarčevoj ulici u Beogradu.

- Veljko i Bojana su od mene kupili keramiku, pomogao sam im oko grejanja i hlađenja objekta, spojio sam ih sa firmom koja radi fasadu. Naša saradnja je bila prodaja keramike i rent-a-skele. Sve drugo između povezivanja sa ljudima koji su radili fasadu i grejanje, pitali su me da ih posavetujem pošto godinama radim s tim ljudima. Njima su platili preko moje firme jer je njima tako bilo lakše. Što se tiče cene to su direktno dogovarali sa tom firmom - izjavio je Đorđijevski i dodao da Belivuka poznaje iz viđenja i pre te njihove saradnje.

- Komšija Marko je došao na naš plac sa još jednim dečkom, njega ne poznajem. On je tada nama rekao da se raspituje za plac za majku njegove drugarice. Na sastanku, kada smo dogovorali cenu bio je i Veljko sa Markom, i tada sam Veljka prvi put videla. Kada se sestra vratila sa mora, negde u avgustu, kaže da je zvao njihov advokat i predložio da se cela cena isplati na ruke, mi nismo pristale na to. Posle 10 dana opet se javio advokat i pitao da li pristajemo da u ugovoru stoji 15 hiljada evra, a na ruke da nam isplate 75 hiljada, ni na to nismo pristale. Kasnije je predloženo da 60 uplati na račun, a 30 na ruke i to smo prihvatile - ispričala je svedok Snežana Perišić, dok je njena sestra Tatjana Hajrvlahović ispričala da se komšija, inače optuženi Marko Miljković, raspitivao za plac za nekog prijatelja.