- Otac mu je umro kada je on imao otprilike sedam godina, majka mu je preminula nedavno. Živeo je sa dve sestre. Radio u prodavnici, prodavao je voće i povrće, bio je vredan dečko. O njemu samo reči hvale imam da kažem. Ovo je tragedija ogromna, dve sestre su ostale same bez brata. Ne daj Bože nikome - kaže Vladanov rođak.

- Na mestu saobraćajne nesreće su bile jezive scene. On je stradao na jako opasnoj krivini na kojoj je do sada bilo više nesreća. One se dešavaju i kada je lepo vreme, a kamoli sada kada je vejavica - kaže izvor "Blica" upoznat sa slučajem.