Svedok o okrivljenom

Povređivao nas je do srži!

Svedok T. Đ. navela je juče za sudskom govornicom da je školu okrivljenog pohađala 14 godina.

- Prestala sam da idem u školu 2017. kada sam upisala Akademiju. Sećam se da je bio dogovor da me za preijemni ispit sprema Mika Aleksić, kao i dva moja druga, ali se to promenilo nakon zimskog rasputa. Naime, ja sam slomila nogu i nisam dolazila neke dve ili tri nedelje na časove. Ali sam i sa gipsom na nozi dolazila na časove. Mika je tada rekao da smo mi svi lenji i da od nas nema ništa. Nije hteo da nas sprema za ispit, pa je to uradila Biljana - rekla je T. Đ. i dodala:

- Nakon saznanja šta se dešava u školi, nastavila sam da dolazim jer sam imala neki strah. Mislila sam da li tako nešto i meni može da se desi. On je bio "strah i trepet" i mislili smo da je predagoški sve što on radi. Povređivao nas je do srži, a mi smo mislili da to tako treba. Tako nam je bilo nametnuto, a kada smo otišli iz škole shvatili smo neke stvari. Mika Aleksić mi je postavljao pitanja "da li sam imala odnose sa nekim, kako sam se osećala dok to radim i da li mi roditelji znaju za to".