Kragujevčanka u braku je bila od 2018. godine do marta ove godine, a od trenutka kada je saznala da je u drugom stanju kreću maltretiranja, prvo psihička, a potom i fizička. Dete sada ima šest godina, do nedavno je viđalo oca po dogovorenom modelu viđanja, a sada je to prekinuto, nakon incidenta sa paljenjem automobila.