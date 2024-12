- Što se Alije Balijagića tiče, sa tim čovekom nemam nikakav kontakt mi smo se njega davno odrekli. Ni ja ni moja porodica ne podržavamo šta je on uradio niti smo ga podržavali u bilo čemu. Ni to veče nisam njega podržavao nego sam reagovao na napade njihove kada su me psovali. Ljudi koji su izbacili te snimke su izbacili samo one delove koji njima odgovaraju kako bi me optužili za vređanje na nacionalnoj osnovi. Ja sam psovao i svoju i tuđu veru i stvarno mi je žao jer nisam takav čovek, ko me zna zna da ja to nikad ne bih uradio, niti vređao na nacionalnoj osnovi bilo koga. Izvinjavam se još jednom i stvarno mi je žao jer ovo što sam uradio je stvarno mizerno i da nisam bio pod dejstvom alkohola to se nikada ne bi desilo. Svako dobro svima - napisao je Almir u svom javnom izvinjenju.