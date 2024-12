U sudnici je saslušan i Aleksandar Blagojević, Radošev prijatelj, koji je tada sa njim bio u autu . On je prvo izjavio saučešće porodici poginulog Nikole. Ispričao je da su se tog dana oko dva sata našli u jednoj kafani, popili po pelinkovac i krenulu do Branislavovog brata, koji je bio nedaleko u prostorijama fudbalskog kluba, koji oni drže.

- Nisam primetio da je Branislav bio pijan, ali pitao sam ga da li može da vozi, jer je bio u kafan i ne znam da li je pre mene nešto pio. Rekao mi je da može i delovao mi je normalno kada smo krenuli. Posle nekih recimo 700 metara kao da je jedan auto iz kolone od desetak automobila, koji su stajali u suprotnom smeru, krenuo da izađa, kao da ih obiđe. Rekao sam mu "pazi, pazi" i Branislav je naglo skrenuo u desno . On se zaneo i izgubio kontrolu. Delovalo mi je da smo videli taj udar, mojom stranom smo udarili dečka - ispričao je Blagojević.

On je kazao da je odmah Radošu rekao, "stani, udarili smo nekoga", ali da je on bio nesvestan, promenio boju lica, pobledeo i kao da nije čuo šta mu govori.

- Zvao sam odmah njegovog brata i rekao mu da smo udarili pešaka. Kada smo došli do njega nekih 600 metara odatle, rekao nam je da sednemo u lokal i da će on otići do pumpe da vidi šta se desilo. Pogledao je auto, šoferka je bila pukla, jer je dečko pao na šoferšajbnu kada smo ga udarili - rekao je Blagojević, da bi se posle ispravio i rekao da nije siguran da su dečka nabacili na šoferšajbu i da se možda ona sama polomila.