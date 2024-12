- Kao bomba je juče odjeknula vest da je uhapšen bratanac Alije Balijagića. Mi smo pokušali da saznamo šta je tačan razlog, ali ono što smo uspeli da saznamo je informacija koja nam dolazi iz medija, a to je da je on uhapšen zbog toga što je na društvenim mrežama u jednom uživo uključenju vređao kako pravoslavce, tako i muslimane. Pored toga bilo je tu različitih reakcija, među komentarima su se pojavili i oni koji su mu pružili podršku, ali crnogorska policija je na to reagovala i uhapsila ga i prema informacijama koje prenose crnogorski mediji Balijagić će odgovarati prekršajno za ovo delo - započeo je Ličina, pa nastavio: