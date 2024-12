- Tog 30. aprila, negde oko 21 i 30, naš Luka je uzeo svoj motocikl da provoza jedan krug koji je, nažalost, bio i poslednji za njega. Kretao se Novosadskom ulicom i nakon stotinu i 50 metara ispred kuće Nataše, koja je prouzrokovala tu saobraćajnu nezgodu, se kretao svojom desnom stranom. Ona je išla iz suprotnog pravca bez pokazivača pravca i samo je skrenula naglo na putić ka svojoj kući. Udarila ga je prednjim delom svoga vozila u njegov prednji točak. On se zarotirao i preleteo preko vozila nekih 11 metara, pao preko auta, imao je kacigu i zaštitno odelo, pao je preko auta i jednostavno je udario glavom, otkotrljao se u delu gde je zemljani taj deo pored asfalta i tu je ostao da leži. Ona je jednostavno ostavila auto tu gde jeste, utrčala u svoju kuću, zaključala se, i to je trajalo nekih pet do šest minuta, dok nisu jednostavno svedoci prišli i pozvali je - započeo je Jovović, pa nastavio: