- U jednom momentu, dok je sinu davala vode, izgubila je Danku iz vida i nakon toga više nije mogla da je nađe. U početku se pretpostavljalo da je devojčica nestala, međutim, 4. aprila su uhapšeni Dragijević i Janković zbog sumnje da su ubili Danku! Oni se terete da su službenim automobilom udarili devojčicju koja je sama izašla na put i to tako što je osumnjičeni Janković, vozeći "fijat pandu", pri brzini od oko 20 na sat udario dete koje je palo kod zadnjeg desnog točka. Osumnjičeni Dragijević je sa mesta suvozača video da je Janković udario devojčicu - podseća izvor Kurira.

Dragijević je, podseća Kurir, u policiji do detalja opisao jeziv zločin.

- On je ispričao da je posle udarca kolima Danka pala i da je on sa sedišta suvozača istrčao, prišao joj i počeo da je davi golim rukama. Stiskao joj je vrat svom silinom i ona je, kako je procenio, vrlo brzo prestala da diše. Nakon toga ubacili su njeno telo u gepek, a zatim odvezli i bacili na deponiju na Starobanjskom putu - kaže izvor Kurira.

- Tada su, kako se sumnja, Dejan i Dalibor prevezli telo u napuštenu kuću na novom zlotskom putu, iz koje je neutvrđenog dana između 4. do 6. aprila Radoslav Dragijević premestio Dankino telo i sakrio ga na nepoznatom mestu kako ga policija ne bi našla - kaže sagovornik Kurira.

Iako su i Janković i Dragijević na saslušanju u policiji priznali zločin, već na prvom saslušanju u tužilaštvu Janković branio ćutanjem, dok je Dragijević ponovo sve priznao. Međutim, kako je istraga odmicala, prvo je Janković tražio da ga tužilac ponovon sasluša, a potom je to tražio i Dragijević.

- Zapis sa GPS uređaja, koji se nalazi u službenoj "fijat pandi" praktično je potvrdio priznanje okrivljenih, a pošto je reč o službenom vozilu "Vodovoda", GPS je radio i pomogao u rekonstrukciji njihovog kretanja. Tako je uređaj pokazao da je "fijat panda" kobnog dana u kritično vreme bila na deponiji i da je tu stajala minut i 41 sekundu. To je bilo oko 14 sati tog 26. marta. Čitava tragedija odigrala se za svega sedam minuta i u tom periodu su okrivljeni udarili Danku kolima, ubili je, uneli u vozilo i odvezli na deponiju. To se dešavalo u intervalu od 13.53 do 14 sati tog 26. marta - kaže izvor Kurira.