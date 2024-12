"Okrivljeni N.Č. i L.I. su osnovano sumnjivi da su u tokom 2023. godine, kao direktori i odgovorna lica privrednih društava sa sedištem na Novom Beogradu, protivpravnim radnjama oštetili budžet Republike Srbije i to N.Č. za ukupan iznos od 150.104.513,90 dinara, a L.I. za ukupan iznos od 16.416.750,00 dinara na taj način što su, u nameri da izbegnu plaćanje poreza na dodatnu vrednost i poreza na dobit pravnih lica dali lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze i u poreskim prijavama koje su podneli nadležnoj Poreskoj upravi uneli neistinit sadržaj".

"Na predlog Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Treći osnovni sud u Beogradu je prema okrivljenom N.Č. odredio pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo, dok je prema L.I. određena mera zabrane približavanja, sastajanja i komuniciranja sa određenim licima i posećivanja određenih mesta".

Za krivično delo Poreska prevara u veza sa porezom na dodatnu vrednost je zaprećena kazna zatvora od tri do deset godina i novčana kazna uz obavezno izricanje mere bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od jedne do pet godina, dok je za krivično delo Poreska utaja zaprećena kazna zatvora u trajanju od tri do deset godina i novčana kazna.