- Mi smo dva ili tri meseca istraživali krivična dela i pojavile su se rupe na zidu kotlarince, zaštićene daskom. Sumnjali smo da je ventilacija i u startu nismo bili sigurni da imaju značaj za izvršenje krivičnih dela, polemisali smo jer je dolazio georadar i bilo nam je čudno, jer on nije snimio šupljinu . Koliko se sećam, bilo je predloga da se probuši ploča odozgo, pošto se posumnjalo da iza garaže postoji još jedna prostorija - prisetio se šta se tog popodneva dešavalo u dvorištu kuće u Ritopeku , u kojoj je prema optužnici ubijeno sedmoro ljudi.

- Odlučili smo da angažujemo fleksibilni endoskop, to je mala kamera koja je ubačena u šupljine. Prvi endoskop je došao do kraja i nije uspeo da uđe, drugi put, kamera je upala unutra i videle su se keramičke pločice braon boje. To je bio znak da prostorija iza garaže postoji. Onda smo pokušavali da pronađeno način kako se ulazi u taj prostor. Gledale su se police u garaži i pronađen je zarez iza jedne police. Po mom sećanju, polica je pomerena, videli smo razreze i rupicu u koju može nešto da se ubaci da bi se otvorilo - otkrio je kako je otkriven prolaz u tajnu prostoriju.