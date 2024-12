"Video sam Radoševića kako leži, dok je iznad njega stajao maskirani muškarac sa pištoljem u rukama" , izjavio je danas pred Višim sudom u Beogradu oštećeni svedok Dražen D., inače crnogorski državljanin, koji je, kako je objasnio, video trenutak kada je 9. marta 2023. godine na benzinskoj pumpi u Rušnju ubijen Ranko Radošević zvani Eskobar, a kako je rekao, dok je on ležao, iznad njega je stajao maskirani sa pištoljem u rukama!

Pored svedoka, za govornicom se danas našla i supruga Ranka Radoševića rekavši: "Ja nisam supruga Ranka Eskobara, već supruga Ranka Radoševića zvanog Šuka, nadimak je dobio zbog sestre i to je jedini nadimak po kojem je on poznat, a ne Eskobar, kako se to ističe".