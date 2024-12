Šabački biznismen Sreten Petrović (64) ubijen je u svom magacinu u selu Varna, a za ubistvo je osumnjičen njegov komšija Darko D. (48) koji ga je, navodno, lišio života zbog duga od nekoliko hiljada evra. Naime, prema rečima meštana za Kurir osumnjičeni Darko D. se do trenutka hapšenja ponašao sasvim normalno.

- Ovo je zaista jezivo! Od kad je Sreten ubijen mi živimo u strahu. Svaki dan smo se pitali ko je mogao da ga ubije i zašto. Imali smo brojna scenarija kako je došlo do toga, a onda smo saznali da je komšija Darko uhapšen i to zbog ubistva - kaže za Kurir meštanka i nastavlja:

- Darko je ranije bio oženjen, ali se pre neke tri godine razveo od supruge i vratio se da živi kod svojih roditelja. Niko od nas nije imao problema s njim, nismo znali da je on ubica - kaže sagovornica i dodaje:

- Radio je Darko u nekoj firmi u Šapcu, a tek sad sam saznala od drugih komšija da je imao porok, to prokleto kockanje. Čula sam da se promenio malo pre nego što se razveo. Ušao je u taj mračni krug i samo je vrteo novac i zaduživao se. Navodno, pozajmio je pare od Sretena i to nekoliko hiljada evra, jer je znao da je imućan, ali umesto da mu vrati dug, on ga je ubio. Strašno.