- To je nešto što nijedna majka ne treba da doživi. Kuća je toliko prazna. Iako su bile male, toliko su bile zrele. Uvek su pazile jedna na drugo. Poslednjih par dana tako su se lepo igrale. Tog dana sam normalno otišla na posao, ostali su otišli da spavaju. Pitam se šta da sam rekla da ne idu. Krivim se sada što sam ih pustila, možda sam mogla da ih spasim. Najgore od svega je to što je moja Sara došla samo veče pre toga, pozdravila me je i pitala: "Mama, ko će sutra umreti?" Da sam je poslušala tada, da sam rekla Saro nemoj, ljubavi, da pričaš, neće niko umreti... Iz čista mira je prišla. To se nikad ne može zaboraviti. Ja sam kao majka morala da imam neki osećaj da nešto nije u redu - rekla je ona.