- Ovo je zaista neobična životna situacija, zbunjujuće je to što su zakonodavci zanemarili da krivično zakonodavstvo prati život, te sada imamo paradoks. Krivično zakonodavstvo mora da se menja kako ne bi došli do toga da se ovo ponovi.

Tužilac je za instruktora streljaštva Nemanju Marinkovića predložio maksimalnu kaznu od tri godine zatvora zbog krivičnog dela davanje lažnog iskaza, a šta je dovelo do toga da se i on tereti, otkrila je Spasić:

- Dečak je tokom svojih svedočenja ispričao da ga je otac tri puta odveo u streljanu i da je otac bio zadovoljan i ponosan koliko je on precizan. Vlasnik i instruktor streljane koji je u međuvremenu potpisao sporazum o priznanju krivičnog dela, ne bi odgovarali da nisu na početku postupka dali lažne iskaze, kojima su pokušali da skrenu istragu u drugom smeru. Lažno su svedočili o tome kao je izgledalo gađanje i iz kojih pištolja se gađalo, a svi ostali dokazi koji su prikupljeni doveli su do toga da i oni budu optuženi i da se sada i za njih traži zatvorska kazna - objasnila je, te napomenula:

Kada je u pitanju motiv ovog zločina, smatra se da on nikada neće biti u potpunosti utvrđen, isto kao što je slučaj i sa Urošem Blažiće, ubicom koji je počinio masakr u Malom Orašju i Duboni, a Spasić je na to rekla:

- Maloletni ubica je na suđenju govorio o dokumentarcu koji je gledao, a koji je, kako kaže, uticao na to da on počne da planira zločin . Ne možemo da tvrdimo šta je bio motiv, ali možemo da kažemo da mu je taj dokumentarac bio povod, da je mrzeo decu, da su mu meta bili svi učenici sedmog razreda i da nije pokazao empatiju tokom svedočenja - istakla je, a potom dala odgovor na pitanje o tome kakve su bile reakcije roditelja ubijene dece kada su Kecmanovići za sebe tvrdili kako nisu krivi za ovaj zločin:

- Aktuelna situacija je vrlo nepoznata, kako kanalisati i ostale članove porodice, odnosno decu koja su deo toga, pitanje je koje zahteva investiciju stručne javnosti koje bi život tog deteta kanalisao i dao neke kvote. Uključiće se druge institucije koje će dalje proceniti i valorizovati potencijalne staratelje za to maloletno dete, a centar će dalje pratiti kako se to starateljstvo vrši.

- Moj otac je bio policijski službenik i ja sam od svoje pete godine bila svesna da mi imamo pištolj u kući i znala sam gde on stoji, ali meni nikada nijne palo na pamet da ja dođem do njega. Znala sam da to ne sme jer su meni roditelji to objasnili.