- Bože moj, tebi hvala i ti si svoga sina dao za nas. Glori Aleluja s visina, to je naših anđela glas. Bože moj, tebi hvala i ti si svoga sina dao za nas. Glori Aleluja s visina, to je naših anđela glas. Miriše osam belih ruža, blagi lahor note prosipa, zastani i srcem poslušaj - to je pesma naših anđela. Bože moj, tebi hvala i ti si svoga sina dao za nas. Glori Aleluja s visina, to je naših anđela glas.