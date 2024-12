Ostali članovi grupe padaju redom, a glavnom junaku ove priče Ramiju, opsednutom da ga žele likvidirati lokalni kriminalci u Dominikanskoj Republici, lisice na ruke stavlja tamošnja policija. Režiser David Espinosa, poznat i po "Sigurnoj kući" napravio je vrhunsku krimi seriju koju kad počnete da gledate prvu epizodu koja ne naslućuje dinamiku, odgledate od početka do kraja bez prekida.

Bojović se kaje, ali nije priznao krivicu, novac nije nađen

Iako je Goran Bojović istakao da se kaje i stidi što se odlučio za „prečice“, on nakon pljačke nije priznao ono za šta je osuđen.

- Ta 2009. godina bila je najteža godina u mom životu. Završio sam, kao i svi ostali, u raljama ekonomske krize. Moja građevinska kompanija bila je pod hipotekom do maksimuma. U banci su mi saopštili da zahtevaju od mene da vratim veliku sumu ili da bankrotiram. Pozajmio sam od svih koje sam poznavao, ali to nije bilo dovoljno ni da isplatim plate radnicima. Moji zaposleni i njihove supruge zvali su me svaki dan i pitali kada će dobiti svoje plate. Zbog toga sam se osećao veoma loše...