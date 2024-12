Osuđen je na ukupno 39 meseci robije, ali je sud do pravosnažnosti presude pustio nasilnika na slobodu, ceneći procenu psihologa da nije opasan po okolinu i da je dovoljno da mu se izrekne zabrana prilaska supruzi i deci!

Godinama ih mučio

- Kad je on dotrčao, zatekao je kuću u plamenu i odmah je pozvao policiju i Hitnu pomoć. Nakon gašenja vatre, na zgarištu su pronađena četiri nagorela tela. Zdravko je na rukama imao krv, a pregledom njegove garderobe pronađen je i nož umazan krvlju. Na Mirinom vratu bila je vidljiva velika rana od noža, dok su tela Anastasije i Anabele sasvim izgorela .

- Ne čudi me što je napravio ovo zlo. Godinama je maltretirao ukućane. Ako je hteo da se ubije, zašto samo sebi nije presudio. Kako je mogao da pobije ženu i decu, zlotvor! On je davno radio kao policajac, jedan kraći period. Pričao je da je sam dao otkaz, ali me ne bi čudilo da je lagao i da su ga otpustili. Posle je radio kao majstor za TV. Zbog njega smo zazirali i od Mire i dece, iako su oni bili divni, jer bi im ludak napravio problem kad god bi neko popričao sa njima. Kad je uhapšen, Mira je procvetala - ispričala je tada jedna komšinica.