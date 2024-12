- Suštinski jesmo tokom dva iskaza maloletnog ubice, u istrazi i pred sudom. U julu mesecu prošle godine, kad je davao prvi iskaz, naziralo se da će se obistiniti ono što smo mislili. On je to zaokružio pred sudom, a to što su ostale neke nepoznanice za samu presudu nije toliko bitno. Kada imamo 10 ugašenih života, prosto ne možemo da kažemo da niko nije kriv. Ovo se moglo sprečiti, a ne da vode u streljanu nekog ko nije psihički ni fizički zreo da upotrebi toliko opasno oruđe - rekao je Ćorda.