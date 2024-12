Pocdsetimo, Matej Periš (27) je sa svojim društvom iz Splita stigao u Beograd 30. decembra 2021. godine kako bi proslavili Novu godinu, a nakon spleta nesrećnih okolnosti, on je te večeri ušao u reku Savu.

Mladi Matej je veče uoči dočeka u majici kratkih rukava istrčao iz kluba u Beton hali i Karađorđevom prošao ispod Brankovog mosta, došao do Travničke, a potom kod Savske promenade sišao niz stepenice i ušao u reku. Sve to snimile su nadzorne kamere do trenutka kada mu se potpuno gubi svaki trag a njegov nestanak postaje misterija koju je region pomno pratio nekoliko meseci.