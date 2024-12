On kaže da se za delo neovlašćeno držanje oružja ne može odrediti maksimalna kazna sa obzirom na to da municija i oružje nisu pripadali majci, već ocu dečaka ubice, te je ta optužnica "na staklenim nogama".

- Bez obzira na to što oni tvrde da su bili brižni roditelji, vidno je da je bilo propusta. Otac jedne od ubijenih devojčica tvrdi da je dečak do sada već imao problema još 2017. godine, išao kod logopeda i lekara. Nema indikacija da je on imao problema u školi ili da je trpeo vršnjačko nasilje, a verujem da ga je prelazak u drugu smenu sa boljim đacima zajedno sa pritiskom njegovih roditelja da bude ne samo dobar, već najbolji đak dovele do svega ovoga.