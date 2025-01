Ratk kavačkog i škaljarskog klana počeo je 2014. upravo u Španiji u kojoj su 2024. locirani i uhapšeni najbliži Zvicerovi saradnici. Podsetimo, 2014. iz jednog stana u Valensiji nestalo je 300 kilograma kokaina i pripadnici do tada jedinstvene kriminalne grupe, počeli su da se optužuju za krađu droge i kriminalna grupa se pocepala na škaljarski i kavački klan. Kriminalne grup koje su činili dojučerašnji prijatelji, počele su krvavi sukob do istrabljenja, koji traje i danas i u njemu je do sada ubijeno više od 60 ljudi.