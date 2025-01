Više javno tužilaštvo u Beogradu takođe je posle sprovedene istrage podnelo je optužni predlog protiv trojice okrivljenih zbog sumnje da su od jula do 3. avgusta u Obrenovcu, Aranđelovcu i na Ubu sa NN licima dogovarali, planirali i organizovali izvršenje krivičnog dela teško ubistvo R. R. na podmukao način i to eksplozivnom napravom.

Kako se sumnja, kupili su mobilni telefon koji jenepoznata osoba povezala sa eksplozivnom napravom tako da se ona daljinski aktivira telefonom, a potom su nabavili dva automobila i u noći između 2. i 3. avgusta postavila eksplozivnu napravu povezanu sa telefonom u dvorište porodicne kuće oštecenog, na mestu gde on inače parkira svoje vozilo. U jutarnjim časovima 3. avgusta dovezli su se do njegove porodične kuće da bi, kada ga uoče da izlazi iz kuće i približi se mestu gde je eksplozivna naprava postavljena o tome mobilnim telefonom obavestili jednog od uhapšenih da on aktiriva eksploziv, ali su u tom sprečeni.