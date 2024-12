Slušaj vest

Cela Srbija je do danas čekala da budu izrečene kazne za roditelje ubice iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar". Utisak je kao da je javnost zaboravila da se dečaku neće suditi, pa su se svi koncentrisali šta će se dogoditi sa roditeljima.

Izrečene su kazne koje su vrlo blizu maksimalne, dakle za oca ubice tužilaštvo je tražilo 14 godina i 11 meseci, a izrečena je kazna od 14 godina i šest meseci. Sa druge strane, za majku je zatražena kazna od pet godina zatvora i novčana kazna od 500.000 dinara, a izrečena je tri godine zatvora, a novčana kazna je ostala.

OVAKO JE MILJANA KECMANOVIĆ IZGLEDALA NA DANAŠNJEM SUĐENJU:

Ljudi se koji se bave pravom, kažu da su zadovoljni i da je izvučen maksimum, a gosti emisije "Ni pet, ni šest" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo, Časlav Ristić, forenzičar, Uglješa Grgur, narodni poslanik i Slađana Nedeljković, novinarka Kurira.

Zirojević je rekla da bi trebalo razdvojiti pravo i pravdu:

- Ta dva bi trebalo razdvojiti, kao pravnik jesam zadovoljna, svaka čast sudiji koji je izrekao maksimalnu kaznu, a majci bi moglo malo više, ali je stvar bila na dokazima. Ovo je kazna koja će i odvratiti neke ljude koji ne paze gde drže oružje, koji mogu da naškode i svom detetu ako su takvi uslovi. Što se tiče pravde, nju je teško zadovoljiti, jer ne znam šta bi bila adekvatna kazna kada neko uništi tolike živote. Oni ne bi bili suđeni da on nije učinio to što je učinio, tako da je on njima dao maksimalnu kaznu, a u ovim poremećenim odnosima, sigurno ga ta vest čini srećnim.

Ristić ipak smatra da je pravda zadovoljena i misli da su kazne adekvatne:

- Pravo je ovde zadovoljeno, ali niko ne može da vrati roditeljima tu decu, dakle sa jedne strane smo pobedili, a sa druge svi izgubili u ovom postupku. Da podsetim, ocu se sudilo za dva teška krivična dela, teško delo protiv opšte bezbednosti i ono potpada u krivična dela izazivanja opšte opasnosti. To znači da je otac uradio neodgovornu radnju i ugrozio druga lica, a kazna je od jedne do pet godina. Ukoliko je preduzimanjem takve radnje došlo do smrti lica, kazna je od dve do 12 godina. On je dobio 12 godina. Njegove neodgovorne radnju su te što je detetu ostavio pristup oružju, a druga neodgovorna radnja je što je vodio to dete i učio ga pucanju.

Grgur se osvrnuo na drugo dete u ovoj porodici:

- Pravo je zadovoljeno po zakoniku, ali pravda nije. Po meni, roditelji su glavni krivci, i u Ribnikaru i Duboni. Do 14 godina, po našem krivičnom zakoniku. Mislim da bismo trebali da radimo na tome da se taj član zakona promeni, kao i ovo sa 14 godina da se smanji na kongitivnu zrelost i ako ne može da se osudi, da roditelji budu odgovorni. Sada je problem i sa drugim detetom, šta će biti sa tom ćerkom, a čuo sam da je i ono problematično i da je majka i da je svašta radila, preozbiljnu imovinu imaju.

Nedeljković je danas imala priliku da vidi oba roditelja, pa je iznela svoj lični utisak:

- U njima sam videla odsustvo svakog vida empatije. Ona se uspravno drže, a on je pognute glave dovede sa lisicima na rukama, stao je tu u prvi red, a nisam primetila da su izjavili saučešće roditeljima koji su sve vreme zagrljeni, koji slušaju presudu, plaču... Ona nije uopšte gledala u njih, gledala je fiksirano pravo u sudiju i branioce, u supruga nije gledala, između njih je stajao instruktor streljane. Ono što me brine jeste da je majci predložena kazna od pet godina i pet meseci jer se teretila za zanemarivanje i zapostavljanje maloletnog lica i nedozvoljeno držanje oružja. Sudija joj skinuo tu jednu tužbu, a šta bi bilo da tog 25. oktobra njen sin nije proglašen da je bio žrtva, dakle došli smo do toga da neko ko je ubio toliko dece dobio status, umesto svdoka koji je imao do 25. oktobra, oštećenog.

