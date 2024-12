Kako je istakla majka, ova presuda šalje snažnu društvenu poruku o važnosti prevencije i vaspitanja dece, i naglašava da se ovakvi tragični slučajevi mogu sprečiti ukoliko ne dođe do zanemarivanja deteta.

- Mi smo takvu presudu i očekivali. Apsolutno doneta na utemeljenim dokazima koji su potpuno na legalan način prikupljeni i dostavljeni sudu na uvid. Tako da je presuda za nas očekivana. Činjenica da su i Miljana i Vladimir Kecmanović optuženi za zanemarivanje dece, ja mislim da je jako važno, s obzirom da će to nekako da pošalje neku poruku društvu o važnosti prevencije i o važnosti vaspitanja deteta. Definitivno je ovo moglo da se spreči da nije bilo zanemarivanja deteta. Ovo je i važna poruka društvu da se ovako nešto ne bi ponovo dogodilo - kaže Ninela Radičević.

- I pored ove presude niko ne snosi odgovornost za ubistvo devetoro dece i Dragana i u tom smislu, ja mogu da pričam u svoje ime, da ću prosto nastaviti i dalje svim legitimnim kanalima da se borim da ovaj slučaj dobije epilog i da prosto budu okrivljeni oni koji su doveli do ovoga - kaže Ninela.

Upitana da li misli na one koji su znali da je ovako nešto moglo da se desi, Ninela kaže da sad treba sve dokazati.

- Pa to sad treba dokazati sve, ali ja mislim da je jako važno za celo društvo da ovaj slučaj dobije epilog u smislu krivične odgovornosti za počinjeno masovno ubistvo i to je apsolutno prioritet i ne samo meni, ja mislim da to treba da bude prioritet ovom društvu da ovaj slučaj dobije takvu vrstu epiloga - kaže Ninela Radičević.