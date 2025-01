B. P. (41), koji je sinoć izvršio dvostruko ubistvo u Arilju, kada je života lišio bračni par Predraga i Ivanu N , u gradu je, kako kažu meštani, bio poznat kao problematičan. Kako se saznaje, on se neposredno pre ubistva posvađao sa bračnim parom sa kojim je bio u poslovnom odnosu, te se vratio do automobila, uzeo oružje i ponovo ušao u lokal.

- U trenutku pucnjave izbio je haos. Gostima lokala odmah je bilo jasno da Predrag neće preživeti. Sve i da je Hitna pomoć iste sekunde bila na licu mesta, on ne bi imao šanse. Gosti lokala su Branka videli pre nego što je ušao i zapucao. Izašao je iz automobila, bio je u majici kratkih rukava i pipao se za struk. U lokalu se posvađao sa Predragom, pa je izašao do automobila i vratio se sa pištoljem. Gosti lokala su ga smirivali nakon svađe, ali on je bio rešen da napravi problem. Niko nije video da nosi oružje jer mu je ruka bila iza leđa - pričaju meštani Arilja.