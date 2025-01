" Uteha za nas ne postoji, jer ono što nam je najpotrebnije više se ne može vratiti. To je zauvek izgubljeno. Niko nije zaslužio da strada na takav način", ovim rečima započinje svoju bolnu ispovest Zorica Ruman, majka Anđele Ruman (20), koja je poginula zajedno sa svojim dečkom 1. novembra, kada se obrušila nadstrešnica Železničke stanice Novi Sad.

- Još uvek se nadam da će se pojaviti i reći da je sve ovo samo ružan san. Svakog jutra odlazimo kod nje na groblje, to nam je prvo što uradimo kada ustanemo – da joj poželimo dobro jutro i porazgovaramo s njom . Nemoguće je vratiti se svakodnevnom životu. Odem na posao, ali tamo sam samo fizički, dok je moj um negde daleko… To više nije isto - kaže Zorica.

Zorica naglašava da se nada kako će odgovorni snositi posledice. Iako to neće vratiti njihovu Anđelu, veruje da je važno da se ovakva tragedija više nikada ne ponovi.

- Trebalo je da završi vozački i da počne da radi kao vaspitačica. Do sada je radila sa decom sa posebnim potrebama. Njihova svadba, uređenje kuće – sada su to samo reči i sećanja na njihove planove. Anđela je bila anđeo, sve njeno mi nedostaje. Divno dete, godinu dana je radila s dečakom sa posebnim potrebama, zavolela ga i vezala se za njega, kao i on za nju. Uvek je imala vremena za sve nas, da se svakome posveti i pomogne - priseća se majka nastradale devojke.