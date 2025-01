Slušaj vest

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizjie koji su diskutovali o ovoj temi bili su Rajko Nedić, glavni urednik Kurira i Marko Vešović, novinar.

Vešović se osvrnuo na sam početak, odnosno zbog čega je krenula svađa u kafani:

- Po onome što sam imao priliku da čujem iz izvora policije Crne Gore, dakle svađa je krenula u objektu koje se nalazi u središnjem delu Cetinja. Oni su tu bili, dakle osobe koje su stradale, vlasnik kafane i još neki ljudi, a verovatno je bilo konzumacije alkohola i tako je usledila neka svađa. Nisu zvanične informacije, ali čuo sam da se on valjda vratio do kuće, te je uzeo naoružanje koje nije imao u legalnom posedu, a to je potvrdila i uprava policije. On nije ni mogao da ima oružje jer je prethodno već osuđivan za ilegalno posedovanje naoružanja - započeo je Vešović, pa nastavio:

- Ubistva su izvršena na pet lokacija, a ta šesta je to mesto gde je pucao sebi u glavu, nakon što je verovatno lociran od pripadnika policije i onda je prilikom transporta od zadobijenih rana i preminuo. Kako je moguće da je uspeo da pobegne organima pravde, da policija nije uspela odmah da spreči njegova dalja ubistva, to je nešto o čemu će se voditi debata. Očekujem detaljnu kontrolu policije. Po nekim informacijama, razlika od ubistva do samoubistva je u nekoliko sati, dakle on je sve to vreme bio na slobodi, mogao je još ljudi da ubije.

Nedić je diskutovao o prošlosti ubice, pa s obzirom na to, kako nije bio pod određenim nadzorom:

- Na osnovu informacija, imao je prijavu za nasilje 2005. godine i da je 2022. kod njega pronađena vazdušna puška, mnogo municije i eksploziv. Međutim, zbog zastarelosti mislim da nije ni bio osuđen. To je sve što policija ima o njemu. Dakle, zna se da je bio auto laker, da je bio dobar majstor, bio je sam, a sve ljude koje je pobio su praktično njegovi rođaci, svi su sa Cetinja, svi se znaju, a to je poseban šok. Ako je ubio 12, a ranio četvoro, tu se postavlja i pitanje koliku je zapravo količinu municije imao kod sebe, a pretpostavlja se da je po nekoliko metaka pucao u svaku osobu. Pretpostavljam da se u njemu kuvalo, neki narušeni odnosi od ranije, ali i uticaj alkohola, jer su rekli da su to veče bili u kafani i da je došlo do nekog okidača.

