- Ne znamo zašto je to uradio. On je njima i neki dalji rođak. Svi smo u šoku što je to uradio. Koliko znamo sa blizancima i njihovim roditeljima nije imao problem da mi znamo. Normalno je s njima komunicirao. Juče se napio u kafani i nešto je prebacio, nešto mu je kvrcnulo u glavi. Uzeo je pištolj neki, "tetjac" valjda. Uzeo je okriv, samo je menjao okvir i poubijao ih je, a zašto baš njih, ne znamo - kaže jedan prijatelj ubijene porodice.