Slušaj vest

U Crnoj Gori proglašena je trodnevna žalost, zastave su spuštene na pola koplja, dok su svi praznični koncerti širom Crne Gore otkazani nakon masakra u kom je Aco Martinović ubio 12, a teško ranio četiri osobe.

Sahrane većine žrtava masovnog ubistva na Cetinju biće obavljene danas na cetinjskom groblju, a izrazi saučešća porodicama žrtava i Crnoj Gori stižu iz celog regiona.

Gosti jutarnjeg programa na Kurir televiziji koji su analizirali krvavi pir koji se dogodio na Cetinju bili su Braca Zdravković,detektiv i Milica Savić, diplomirani praktičar kliring psihoterapije.

Pogledajte kako izgleda kuća ubice sa Cetinja

1/5 Vidi galeriju Ovo je kuća ubice sa Cetinja Foto: RINA

Zdravković je izvukao zaključak u vezi samog masakra:

- Smatram da ovo što se desilo nije proizvod nekog promašaja niti tamošnje vlasti, niti sistema, a najmanje policije. Da bi policija reagovala protiv nekog, mora da ima prijavu da on ugrožava nekog, a protiv ovog čoveka nije bila prijava u smislu da je opasan. On je ranije bio procesuiran za nasilničko ponašanje, to je bila tuča u nekom kafiću, kasnije mu je pronađena vazdušna puška, pravio je neku eksplozivnu napravu, od baruta improvizovanu, a bio je osuđen tri meseca, što je otišlo na uslovnu, da bi kasnije zastareo slučaj. Sve komšije tvrde da nije nasilan, govore da je bio dobar majstor, a da se u poslednje vreme ponašao nešto agresivnije u sve češćem alkoholisanom stanju.

Reporteri Kurira ušli su u lokal u kom je masakr počeo, pogledajte tragove užasa

1/7 Vidi galeriju Ovde je Martinović počeo svoj krvavi pir u masakru na Cetinju Foto: Nemanja Nikolić

-Ovo što se desilo, mislim da je samo proizvod njegovog pogoršanog zdravstvenog stanja. Kako sam obavešten, prilikom zadnjeg privođenja 2022. godine, policija je pretpostavila da sa njim nešto nije u redu u vezi psihe. Bio je u psihijatrijskog ustanovi gde su ustanovili da nije za to lečenje, ali mu je određena terapija. Verovatno se i sa alkoholom malo opustio jer su u toku bili praznici, pa verovatno nije pio tu terapiju, pa se povećala doza agresivnosti. Međutim, frapira to što je on tamo bio sa prijateljem, deverom njegove rođene sestre, koji je tamo bio sa rođacima.

04:10 Zdravković: Ovo što se desilo je proizvod njegovog pogoršanog zdravstvenog stanja! Izvor: Kurir televizija

Savić se osvrnula na psihološki aspekt i šta može da bude okidač kod ovakvih stanja:

- Mi možemo samo da nagađamo šta je bio okidač, on više nije živ i to niko ne može da sazna. Svi imamo neki džak koji nosimo na leđima i koji se puni tokom života. Ako je on već bio psihički labilna ličnost, onda se taj džak više i brže punio. Možda je taj njegov balon bio toliko naduvan da je bila dovoljna jedna reč koja je eksplodirala. Uopšte nema pravila, mogla je jedna najbezazlenija uvreda da dovede do ovoga.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu saodredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

KURIR TELEVIZIJA NA LICU MESTA NA CETINJU NAKON MASAKRA: