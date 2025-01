Kada je policiji preksinoć u 17.26 prijavljeno da je u jednoj cetinjskoj kafani došlo do pucnjave i da ima više ranjenih, u gradu su bile radno angažovane tri policijske patrole, jedan inspektor operativac, službenik u dežurnoj službi i dežurni starešina , kazao je juče vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović, odgovarajući na pitanje "Vijesti".

To znači da je Cetinje prvog januarskog dana čuvalo najviše devet policajaca, ako ih je po dvojica u patroli, što ponekad nije slučaj. Šćepanović je rekao da je bilo planirano da od 18 sati na Cetinje stigne pojačanje, ali da je to dogovoreno pre tragedije.

On je hronološki naveo sled zločina u kojem je život izgubilo 12 Cetinjana, a četvoro teško ranjeno i to u svega nešto više od 30 minuta, od 17.21 do 17.57 sati.