- Ubica je pucao na rođenu sestru, decu, kumove, a to govori da je veoma teška situacija, da se ne radi o masovnom ubici koji je nasumično pucao, već je ciljano išao na članove porodice i to je za istraživanje i veliku brigu nas u Crnoj Gori jer imamo problem sa ilegalnim naoružanjem koji građani poseduju. Uprava policije je imala dobru ideju koju je sprovodila, a to treba da se produži, a to je da se vrati ilegalno oružje bez posledica građana s obzirom na to da imamo podatak da oko 100.000 ilegalnih naoružanja poseduju građani Crne Gore.