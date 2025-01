Kako kaže, u trenutku zločina, on sigurno nije bio pri sebi.

- Kada je ubio svoje rođake, sa kojima se moj sin blisko družio, sigurno nije bio pri sebi. Da ubije decu, svoju decu, uslovno rečeno, to sigurno ne bi uradio. U tom trenutku, to nije bio Aco Martinović, to je bio čovek u kog je ušao sam đavo - završava Ljilja kroz plač.