"Uzeli su vas, a sa vama je otišlo i pola mene. Ova bol nastala vašim odlaskom se ne može nikad izlečiti. Jedina uteha je to što znam da ste sada zajedno i da nas posmatrate odozgo. Pazite na nas kada mi nismo znali paziti na vas" - samo su neke od čitulja koje su rođaci, prijatelji i kumovi posvetili Mirku Vuletiću, i njegovoim bratancima Jovanu i Vukanu.

- Umesto uobičajenog novogodišnjeg radosnog susreta, tvoja tragična sudbina je u moj dom donela bol, tugu, muk i nevericu. Ni slutio nisam da ću ti se umesto odgovora na novogodišnju čestitku, obraćati ovim rečima. Mislio sam da je pred nama još mnogo lepih trenutaka zajedničkog druženja, da ćemo se radovati odrastanju i životnim uspjesima moje dece, tvojih kumčadi, sa željom i nadom da se jednog dana to isto ostvari i u tvojoj porodici. Ali, jedan svirepi i surovi hitac, ubio je sve moje snove i uskratio me prijateljske, kumovske i bratske podrške koju sam imao u tebi. Ostaje mi da se prisećam naše mladosti i druženja, da se prisećam svega što me podseća na tebe, tvoju plemenitost, odanost, čestitost i poštenje, na tvoj intelekt. Čast mi je i ponos što sam te imao za velikog prijatelja, i naposletku, nisi zaslužio ovakav kraj. Uistinu, nije ga zaslužio niko. Počivaj u miru, voljeni kume.