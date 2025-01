- Krv je bila svuda. Telo joj je bilo u spavaćoj sobi, a noge u hodniku. Okrenuo sam se prema Draganu i pitao ga šta je to uradio, a on mi je, držeći lovačku pušku u rukama, odgovorio da će sada i sebi da presudi. Preselo nam je i Badnje veče i Božić - ispričao je tada Slađan.

- Bila je veoma uznemirena, zapomagala je i molila me da pozovem policiju, jer će Dragan da je ubije. Bila sam u šoku. Odmah sam otrčala do komšije Slađana, inače Draganovog rođaka, da mu to kažem. Kada je policija došla, nije ga našla u kući. Onda su nama naredili da uđemo u kuće i da se zaključamo, dok ga ne nađu, jer su mislili da je pobegao. Posle smo čuli da su ga našli u garaži. Znam samo da je Tatjana ostavila Dragana pre dva meseca. Bolje da se nije ni vraćala. Bila je mnogo kulturna i fina. Pisala je i knjige - rekla je tada komšinica.