U improviziranoj radionici je bilo vozilo marke "citroen C3". Aco Martinović je inače, vozio "fiat stil", i tim automobilom je obilazio kuće u kojima je upucao svoje žrtve, od kafića u središtu grada, do kuća porodice Martinović koja mu se nalazi u komšiluku, zatim samo malo dalje do porodice Vuletić, gde je ubio dečake Jovana i Vukana, sinove vlasnika kafića Mirka Vuletića, a onda i do svoje sestre Zorice Vuletić i njene komšinice Dragane Drašković, koje je takođe ubio.